Officiel : Leandro Trossard signe à Arsenal

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Convoité par l’OM, qui tenait la corde pour le recruter il y a encore quelques jours, Leandro Trossard s’est finalement engagé avec Arsenal. Dans un communiqué officiel publié ce vendredi en fin d’après-midi, le club londonien a confirmé la signature de l’international belge en provenance de Brighton pour plus de 20 millions d’euros. « C’est un bon travail de la part de tout le club d’avoir fait venir Leandro. C’est un joueur polyvalent, très technique, doté d’une grande intelligence et d’une grosse expérience en sélection et en Premier League » a commenté Mikel Arteta, satisfait de ce recrutement, sur le site officiel des Gunners.