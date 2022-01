Officiel : Le boss Thiago Silva prolonge à Chelsea

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Parti sans être retenu du PSG à l’été 2020, Thiago Silva continue de briller avec Chelsea. Ses performances en font un taulier solide de la formation de Thomas Tuchel, et après une première prolongation de son contrat en fin de saison dernière, le Brésilien a déjà remis ça. Chelsea a annoncé ainsi qu’un nouveau bail avait été signé jusqu’en juin 2023. A 37 ans, O Monstro compte déjà 22 apparitions cette saison, et sa bonne forme va donc l’emmener encore une saison et demi avec les Blues.