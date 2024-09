Officiel ‍: Everton confirme sa future vente à Friedkin

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

L’information dévoilée ce lundi midi par Bloomberg n’a pas mis longtemps à être confirmée, et Everton annonce avoir trouvé un accord avec le groupe de Dan Friedkin pour la vente du club au milliardaire américain.

La quasi-totalité des parts détenues notamment par l’anglo-iranien Farhad Moshiri va être cédée au groupe de celui qui détient déjà l’AS Roma et l’AS Cannes. L’accord est désormais sujet à l’approbation des institutions financières et de la Premier League, qui a un droit de regard sur l’acquisition des clubs de son championnat. Mais si tout est bien mis en oeuvre, alors Everton passera sous pavillon américain.

Défaite pour John Textor

Joint Statement from Blue Heaven Holdings and The Friedkin Group. — Everton (@Everton) September 23, 2024

La fin d’une longue période d’incertitude pour la formation de Liverpool, en grande difficulté sportive et financière ces dernières années. Pour racheter Everton, le groupe Friedkin va débourser un montant non révélé, mais qui serait entre 450 et 500 millions d’euros pour 94 % des parts du club selon Sky Sports. Cette annonce écarte en tout cas John Textor de cette opération de rachat, lui qui souhaitait vendre ses parts de Crystal Palace, dont il est minoritaire, pour devenir majoritaire dans un club de Premier League et ciblait Everton encore récemment.