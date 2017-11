Officiel : David Silva prolonge à Manchester City

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Titulaire indiscutable à Manchester City, David Silva (31 ans) a prolongé pour une saison supplémentaire. Le meneur de jeu espagnol est désormais Citizen jusqu’en 2020. « Je suis incroyablement fier de ce que j'ai réalisé à City depuis que je suis arrivé il y a sept ans et demi, a réagi l’ancien joueur du FC Valence sur le site officiel du club mancunien. Avec Pep Guardiola, je sens qu'on est bien placé pour gagner des trophées cette saison et plus tard. C'est un plaisir de pratiquer ce style de jeu, je suis impatient de gagner plus de titres dans les années à venir. »