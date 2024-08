Officiel ‍: Chelsea débourse 50 ME pour le retour de Joao Felix

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Prêté à Chelsea entre janvier et juin 2023, Joao Felix fait son grand retour chez les Blues, qui ont officialisé la signature du Portugais ce mercredi.

Cette fois, Joao Felix s’engage définitivement en faveur de Chelsea dans le cadre d’un transfert sec estimé à 50 ME. « Je suis vraiment content d'être de retour à Chelsea et j'ai hâte de commencer. Je peux revoir des visages familiers de la dernière fois que j'étais ici, ce qui est toujours agréable. J'ai adoré mon séjour ici et j'ai dit à mes amis et à ma famille que j'aimerais revenir en Premier League un jour. Faire cela avec Chelsea est un sentiment formidable et je suis ravi d'être de retour » s’est réjoui l’ancien crack du Benfica Lisbonne sur le site officiel du club londonien, qui a officialisé quelques minutes auparavant le départ de Conor Gallagher à l’Atlético de Madrid. Les relations marchent donc à plein régime entre les Blues et les Colchoneros lors de ce mercato estival.