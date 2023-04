Nagelsmann refuse Chelsea, Pochettino dans la course !

Chelsea cherche activement son entraineur pour la saison prochaine, mais ce ne sera pas Julian Nagelsmann. L'entraineur allemand cochait toutes les cases mais a vu trop de désaccords à son goût. Mauricio Pochettino arrive en force dans la course pour ce poste très désiré.

L’entraineur allemand, récemment démis de ses fonctions par le Bayern Munich, était le grand favori pour occuper le poste d’entraineur de Chelsea la saison prochaine. L’intermède de Frank Lampard n’étant pas amené à durer, les dirigeants londoniens cherchent leur futur technicien. Julian Nagelsmann est rapidement apparu comme le grand prétendant à un tel poste, lui qui reste un entraineur jeune et très bien coté sur le marché. Son expérience au Bayern n’a pas été catastrophique, mais il avait perdu le soutien de se son vestiaire, puis de ses dirigeants. Mais il ne rejoindra pas Chelsea. L’expert des transferts Fabrizio Romano est catégorique, l’Allemand s’est retiré de la liste des entraineurs courtisés par les Blues, et il s’agit là de sa décision finale et pas d’une simple manoeuvre de négociation.

EXCLUSIVE: Julian Nagelsmann has now withdrawn from the race to become the new Chelsea head coach — it looks like it’s his final decision. 🚨🔵 #CFC



German coach is said to be no longer available after multiple round of talks.



