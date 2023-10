MU ‍: Varane humilié, il est poussé vers la retraite

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Manchester United vit un terrible début de saison avec une 10e place en Premier League et deux défaites en Ligue des Champions. Certains cadres sont ciblés et c’est le cas de l’ex-international français Raphaël Varane.

Titulaire indiscutable aux yeux d’Erik ten Hag à Manchester United, Raphaël Varane était logiquement aligné par l’entraîneur néerlandais contre Galatasaray mardi soir lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. L’ex-international français n’a pas été en mesure d’éviter la défaite de son équipe sur la pelouse d’Old Trafford contre le Galatasaray de Mauro Icardi. Et comme lors de la première journée contre le Bayern Munich, la défense de Manchester United a été aux abonnés absents, encaissant trois buts contre les Turcs (défaite 3-2).

En retrait de l’Equipe de France depuis la Coupe du monde 2022, Raphaël Varane ne s’est pas montré à son avantage. Après la rencontre, Paul Scholes, légende vivante de Manchester United, a passé un savon à l’ancien défenseur du Real Madrid. Et si Varane était définitivement cramé ? L’ancien milieu de terrain anglais pose la question. « Je m’inquiète un peu pour Varane, il a été l’un des meilleurs défenseurs du moment, du même acabit qu’au Real Madrid. Je pense juste que ses jambes ont l’air lentes, il n’arrive pas à rester en forme et je m’inquiète pour lui » a soulevé Paul Scholes.

La défense de MU prend l'eau, Varane accusé

Au micro de TNT Sports, l'ex milieu a ensuite embrayé sur d’autres joueurs décevants : Victor Lindelöf et Sofyan Amrabat. « Ils ont vraiment été decevants. C’est presque comme si nous ignorions le côté défensif. Ce n’était pas assez bon, ils laissent parfois la porte grande ouverte. Amrabat, regarde, ce n’est pas un arrière gauche, ce qu’il fait sur le troisième but (celui d’Icardi)… Mais la défense était tellement ouverte, Lindelof et Varane étaient si mous. C’est si faible… » a regretté Paul Scholes, qui doit sans doute regretter l’époque de la grande défense de Manchester United avec Nemanja Vidic et Rio Ferdinand…