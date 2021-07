MU : Tu brilles ou tu pars, Paul Pogba fixé

Dans : Premier League.

Paul Pogba va reprendre l’entrainement à Manchester United, et son avenir est au centre de toutes les préoccupations chez les Red Devils, où on lui demande de se décider.

A la recherche de son lustre d’antan, Manchester United continue d’investir sans parvenir à lutter réellement pour le titre. Ce dernier est souvent remporté par son meilleur ennemi, son voisin de City. Les fans des Red Devils ont beaucoup de mal à digérer cette situation, alors qu’Ole Gunnar Solskjaer va pouvoir compter sur le renfort de Jason Sancho, et peut-être celui de Raphaël Varane dans les prochaines semaines. Mais pour aller chercher les Citizens, les pensionnaires d’Old Trafford ont besoin de certitudes. Ce n’est pas le cas au poste de gardien, en défense centrale, ou en pointe. Et au milieu de terrain, c’est la situation de Paul Pogba qui inquiète. C’est ce qu’explique le journaliste spécialisé sur Manchester United Neil Curtis, dans les colonnes du Sun.

« Le problème Pogba ? On n’arrive pas à s’en défaire. Pourquoi n’a-t-il jamais retrouvé le niveau qu’il avait à la Juventus ? Solskjaer a essayé différentes tactiques, différentes positions, mais le champion du monde a toujours déçu. Pour être honnête, ce sont parfois ses coéquipiers qui ne comprennent pas ses éclairs de génie, ce qui a tendance à le rendre fautif. Mais à un an de la fin de son contrat, il faut soit un nouveau contrat et l’affirmation de son amour pour Manchester United, soit une vente. Sinon, cette saga va continuer à pourrir la vie du club qui n’a pas besoin de cela », a prévenu le journaliste, persuadé que les choses ne peuvent pas rester en l’état pour un joueur recruté 100 ME, et dont l’agent Mino Raiola se délecte d’avance d’un départ libre de la Pioche dans un an. Un scénario que Manchester United a en horreur.