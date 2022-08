MU : Trop vieux et trop cher, Dortmund snobe Cristiano Ronaldo

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Désireux de poursuivre sa carrière dans un club qualifié en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a proposé ses services au Borussia Dortmund.

Le feuilleton Cristiano Ronaldo se poursuit et risque de tenir en haleine les amateurs de football jusqu’au 31 août. Désireux de quitter Manchester United en raison de la non-qualification des Red Devils pour la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a missionné Jorge Mendes afin que ce dernier lui trouve un club qualifié pour la coupe aux grandes oreilles. Depuis le début du mercato, CR7 et son agent ont essuyé les refus de Chelsea, du PSG, de l’Atlético de Madrid ou encore du Bayern Munich. Le nom de Cristiano Ronaldo a par ailleurs circulé à Naples ou encore au Sporting Portugal, deux clubs qui n’ont pas retenu, pour le coup, l’attention du n°7 de Manchester United. Ces dernières heures en Allemagne, on évoque un possible rapprochement entre Cristiano Ronaldo et le Borussia Dortmund.

Dortmund refuse Cristiano Ronaldo

Ca m'attriste pour l'énormissime joueur qu'a été Cristiano Ronaldo de voir la fin de carrière piteuse qui se profile. Il mérite mieux que ça mais son ego qui a été sa force a fini par devenir sa faiblesse #CR7 — Florian Gazan (@flogazan) August 19, 2022

Le club allemand, qui a perdu Erling Haaland cet été et qui ne pourra pas compter sur Sébastien Haller pendant plusieurs mois en raison des problèmes de santé de l’international ivoirien, s’est vu proposer au cours des dernières heures les services de Cristiano Ronaldo. Mais à en croire les informations publiées ce vendredi par Bild, la direction du Borussia Dortmund n’a aucunement l’intention d’approfondir cette piste. Et pour cause, le club allemand jugerait « trop cher » et « trop vieux » l’attaquant de Manchester United. Jorge Mendes a donc bel et bien tenté le coup mais à priori, son poulain ne rebondira pas en Bundesliga cet été. Il y a de quoi commencer à se poser des questions au sujet de l’avenir de Cristiano Ronaldo, lequel semble bel et bien parti… pour rester à Manchester United. De son côté, le manager mancunien Erik ten Hag a fait savoir qu’il était ouvert à un départ de Cristiano Ronaldo, à l’unique condition que le Portugais soit remplacé dans l’effectif en cas de départ.