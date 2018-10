MU : Pogba vs Mourinho, ce Français a tranché et c'est une surprise

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Fin septembre, Paul Pogba mettait clairement en cause le management de José Mourinho en expliquant qu’il ne savait pas ce qui « empêchait » Manchester United de jouer de manière plus offensive car « (je) ne suis pas l’entraîneur ». Depuis, les tensions sont vives entre le technicien portugais et l’ancien vice-capitaine de Manchester United. Ancien joueur du club anglais et de l’Equipe de France, Louis Saha aurait pu voler au secours de son compatriote. Mais interrogé par Reuters, l’ex-attaquant de MU (2004-2008) a dénoncé le comportement du champion du monde.

« Je crois qu'il l'a fait exprès (de critiquer Mourinho) et je ne pense pas que ce soit correct. C'est une mauvaise communication, cela met le manager sous pression.... Ce sont des conversations que tu dois avoir dans le vestiaire avec ton manager. Tu sais que les gens vont se poser des questions à ce sujet, alors tu ne fais pas ça. C'est mon opinion et je lui aurais dit » a expliqué Louis Saha, sans pitié avec son compatriote et qui défend clairement José Mourinho dans cette histoire. Si en France, beaucoup défendent l’international français, les avis sont clairement plus partagés Outre-Manche…