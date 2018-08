Dans : Premier League, Foot Europeen.

Comme la plupart des champions du monde, Paul Pogba a repris l’entraînement tardivement.

L’international tricolore a retrouvé le groupe de Manchester United lundi après des vacances bien méritées. Dans ces conditions, personne ne s’attendait à voir le milieu convoqué et titularisé face à Leicester City (2-1) vendredi pour la 1ère journée de Premier League. Et pourtant, Pogba, nommé capitaine pour cette rencontre, a réalisé une prestation convaincante avec un but sur penalty à la clé. De quoi ravir le manager José Mourinho qui avait laissé le choix au Français avant la rencontre.

« Pogba a été monstrueux. On pensait qu'il pourrait jouer 60 minutes maximum, mais il a tenu plus de 80 minutes. Sa titularisation n'était pas une décision difficile à prendre. La décision lui appartenait, a révélé le Portugais. Avec la blessure d'Herrera, je n'avais que deux solutions : McTominay ou Pogba. Si j'avais aligné McTominay, j'aurais eu deux jeunes et une recrue au milieu. Donc j'ai demandé à Paul et il a accepté de jouer pour l'équipe. Il a été très, très bon. » Totalement impliqué, Pogba confirme ainsi qu’il n’a pas l’intention de rejoindre le FC Barcelone.