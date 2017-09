MU : Mourinho lui a donné sa chance, Martial l’a prise

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Titulaire et buteur face à Burton en Coupe de la Ligue anglaise, Anthony Martial a clairement impressionné les observateurs par sa forme physique et son jeu retrouvé. Lui qui a tant de mal à s’imposer sous les ordres de José Mourinho, a même reçu les félicitations de son manager. L’ancien monégasque et lyonnais, qui compte trois buts en Premier League depuis le début de la saison, pourrait bien enfin décoller, alors que son avenir à United commençait à sérieusement s’assombrir.

« Anthony Martial voulait des choses, Certaines ont été incroyablement bien réussis, d'autres moins mais il a toujours essayé. Cet engagement et cette joie sur le terrain sont toujours importants », a souligné l’entraineur portugais, qui pourrait être amené à faire confiance au Français dans les prochaines semaines, étant donné le calendrier musclé des Red Devils, et le retour encore lointain de Zlatan Ibrahimovic. Son retour en équipe de France pourrait passer par là, même si avec des joueurs comme Romelu Lukaku et Marcus Rashford, le joueur de 21 ans n’a plus de temps à perdre pour se mettre en évidence.