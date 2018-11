MU : Mourinho accuse publiquement ses joueurs, ça faisait longtemps...

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Deux semaines après sa défaite dans le derby contre l'ennemi de City, Manchester United a concédé le match nul à domicile contre Crystal Palace, samedi. Un mauvais résultat aux yeux de José Mourinho, lequel espérait forcément une victoire dans cette rencontre à Old Trafford. Et comme il en a l’habitude, le technicien portugais a publiquement chargé ses joueurs après cette rencontre. Un discours qui se répète et qui ne devrait pas manquer d’agacer en interne du côté de Paul Pogba et de ses partenaires…

« Il n'y avait pas assez d'intensité et d'envie. On a joué comme si c'était un match comme les autres. Mais pour moi, ce n'était pas le cas. C'était un match qu'on devait vraiment gagner. Si on joue avec la même philosophie contre les Young Boys Berne, on ne gagnera pas et on devra aller battre Valence. J'ai l'impression qu'on ne joue pas assez avec le cœur, on joue juste avec le cerveau » a regretté le technicien de Manchester United, ne se remettant absolument pas en cause dans le faible jeu produit par son équipe. La réaction des joueurs mancuniens en Ligue des Champions contre Berne sera à suivre de près…