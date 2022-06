MU : Cristiano Ronaldo tombe de haut

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

La saison de Manchester United, conclue à une décevante sixième place, a été un peu sauvée par Cristiano Ronaldo. Le Portugais et ses buts ont amené les Red Devils en coupe d'Europe. Les supporters lui en sont reconnaissants, moins ses coéquipiers.

Manchester United a vécu une difficile saison 2021-2022. Sixièmes avec 58 points, les Red Devils ont réalisé leur pire exercice sur les 30 dernières années. Beaucoup d'observateurs pointent un effectif bien plus faible qu'annoncé. Harry Maguire a souffert en défense, Paul Pogba a manqué trop de matches au milieu et Jadon Sancho était loin de justifier son transfert l'été précédent. A contrario, à 37 ans, Cristiano Ronaldo a plutôt réussi son retour à Manchester. Sur le plan individuel en tout cas. Il a marqué 24 buts toutes compétitions confondues dont 18 en Premier League et six en Ligue des champions.

CR7 plébiscité par les fans, pas par le vestiaire

Manchester United doit une fière chandelle à son attaquant portugais, grandement responsable de la qualification obtenue en Ligue Europa pour la saison prochaine. Les supporters mancuniens ne l'ont pas oublié et l'ont élu meilleur joueur du club en 2021-2022, ce samedi. Un sacre logique, le quatrième pour CR7 après 2004, 2007 et 2008. Les joueurs de Manchester United avaient aussi la possibilité d'élire leur meilleur joueur de la saison. Le résultat publié la veille de celui des fans a livré un verdict étonnant et frustrant pour Ronaldo.

🥁 The award for our 2021/22 Players' Player of the Year goes to...



1⃣ @D_DeGea! 👏#MUFC — Manchester United (@ManUtd) June 3, 2022

En effet, pour le vestiaire mancunien, CR7 n'était pas le meilleur joueur du club lors de la saison écoulée. Les Red Devils ont préféré les prestations de David De Gea et ont élu le portier espagnol. De Gea a fait une bonne saison, sauvant les siens à de nombreuses reprises. Il a d'ailleurs été élu sept fois homme du match et trois fois joueur du mois. Mais, pour Ronaldo lui aussi sept fois homme du match, c'est un camouflet. Le Portugais a rarement été plébiscité parmi ses coéquipiers n'ayant été élu qu'en 2007 et 2008. De Gea succède à Luke Shaw et Anthony Martial, les deux derniers lauréats d'un étonnant palmarès.