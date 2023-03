Walker exhibe son sexe dans un bar, une vidéo fait trembler Man City

Kyle Walker se retrouve au coeur d'une énorme polémique en Angleterre. Le joueur de Manchester City a été filmé dans un bar, dérapant suite à une soirée trop arrosée. La police du Cheshire a décidé de déclencher une enquête.

Manchester City doit gérer quelques affaires extra-sportives importantes... Après Benjamin Mendy, voilà qu'un autre joueur des Citizens vient de déraper. En effet, Kyle Walker fait parler dans toute l'Angleterre après avoir été filmé dans un bar en état d'ébriété avancé. D'après The Sun, qui a obtenu des images extraites d'une vidéo, l'international anglais aurait notamment baissé son pantalon, exhibé son sexe et touché la poitrine d'une cliente. En plus d'avoir des problèmes avec sa femme, Walker pourrait aussi avoir des soucis avec la justice anglaise si la police se saisit de l'affaire. Une enquête pour outrage à la pudeur est déjà envisagée. Si Walker était reconnu coupable, il encourrait une peine maximale de deux ans de prison.

Man City fullback, Kyle Walker was spotted drunk in a bar and touching a woman's intimate parts numerous times.



He could be charged with indecent exposure, which, if proven, could carry a maximum sentence of two years in prison.



