MU : L'affaire Cristiano Ronaldo, Rangnick n'en peut déjà plus

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

De retour à l’entrainement jeudi et vendredi, Cristiano Ronaldo postule à une place dans le groupe pour affronter Tottenham ce week-end.

Après le coup de chaud de dimanche dernier, où CR7 a pris un vol directement pour le Portugal en apprenant que le staff médical de MU ne validait pas sa présence dans le derby face à City, les choses se calment difficilement. La presse anglaise évoque toujours un Cristiano Ronaldo malheureux à Manchester et qui a envie de partir dès la fin de la première saison de son retour. Surtout si une place en Ligue des Champions n’est pas sécurisée pour le prochain exercice. Un gros chantier donc, et un dossier car il est tout de même question du quintuple Ballon d’Or. Interrogé en conférence de presse, Ralf Rangnick s’est voulu très laconique, sachant que le moindre écart serait forcément observé à la loupe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

« Il a repris l’entrainement, et il peut enchainer les séances, j’ai tendance à penser qu’il est disponible pour le match de samedi. Pour moi, c’est important qu’un tel joueur soit disponible et soit présent à l’entrainement. Au niveau de l’état d’esprit ? Je ne sais pas. Je ne lui ai pas demandé si tout se passait bien et s’il était heureux d’être dans ce club. Je ne vois pas l’intérêt de reparler de ce qu’il s’est passé il y a 6 ou 7 jours. L’important, c’est aujourd’hui et demain. Je n’ai pas envie de reparler de tout ça », a livré le technicien allemand, visiblement bien décidé à oublier cet épisode assez bizarre et qui a mis un gros malaise à Manchester United. La meilleure des réponses sera donc une victoire, avec si possible un gros match de Cristiano Ronaldo, qui peine à retrouver le chemin des filets en 2022.