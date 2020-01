MU : Anthony Martial n’est pas un grand joueur, il prend cher

Dans : Premier League.

Dimanche après-midi, Liverpool affrontait Manchester United dans le grand derby d’Angleterre, qui oppose les deux ennemis de Premier League.

Ce choc entre les deux formations les plus titrées du Royaume-Unis a tourné à l’avantage des Reds, irrésistibles leaders de la Premier League. Virgil Van Dijk et Mohamed Salah ont scellé le succès de Liverpool, mais le match aurait pu être totalement relancé par Anthony Martial au milieu de la seconde période. Alors que le score était encore de seulement 1-0, l’international français a manqué une immense occasion, seul devant le but d’Alisson Becker. Un raté qui lui attire les foudres des consultants britanniques et notamment de Roy Keane, lequel s’est lâché au micro de Sky Sports.

« Les grands buteurs marquent dans les grands moments mais son raté résume sa carrière à Manchester United. C’est excellent dans la construction mais il doit cadrer. Il n’a aucune excuse… Les supporters se souviennent des grands buteurs quand ils trouvent leur cible et marquent et c’est pour cela que ce mec n’est pas assez bon pour Manchester United » a lâché l’ancien milieu de terrain de Manchester United, pas tendre avec Anthony Marital. Pourtant, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais et de l’AS Monaco est clairement le meilleur joueur offensif des Red Devils cette saison. Il est, surtout, après la blessure de Marcus Rashford, le seul n°9 valide de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer. Roy Keane va donc devoir continuer à le supporter…