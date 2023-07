Moussa Diaby signe à Aston Villa (officiel)

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Le club d'Aston Villa a officialisé la signature de Moussa Diaby, qui avait encore deux ans de contrat avec le Bayer Leverkusen. L'ailier international tricolore a déjà rejoint ses nouveaux coéquipiers aux États-Unis où le club anglais est en tournée.

« Aston Villa est ravi d'annoncer la signature de l'international français Moussa Diaby. L'ailier de 24 ans rejoint le club du Bayer Leverkusen pour un montant non divulgué et a déjà rejoint ses nouveaux coéquipiers lors de leur tournée aux États-Unis. Diaby, qui compte 10 sélections internationales pour la France, a commencé sa carrière avec le club de sa ville natale, le Paris Saint-Germain, passant des rangs des jeunes à la première équipe. Depuis qu'il a rejoint Leverkusen en 2019, ses performances pour l'équipe de Bundesliga, tant au niveau national qu'en Ligue des champions et en Ligue Europa, ont attiré l'attention d'un certain nombre de clubs à travers l'Europe. Il a terminé la saison dernière avec 14 buts à son actif toutes compétitions confondues. Le transfert est soumis à une autorisation internationale et à un visa de travail », indique Aston Villa dans un communiqué. Un montant de 50 millions d'euros plus 10 millions de bonus est évoqué pour ce transfert, lequel permettra au PSG d'empocher près de 6 millions d'euros si ce prix est confirmé.