Moises Caicedo, la star du mercato traitée de paresseux ‍!

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Au terme d’un incroyable feuilleton entre Chelsea et Liverpool, Moises Caicedo s’est engagé en faveur des Blues pour la coquette somme de 116 millions d’euros. Un transfert qui fait de l’Equatorien le transfert le plus cher de l’histoire de la Premier League.

Auteur d’une saison exceptionnelle avec Brighton en 2022-2023, Moises Caicedo a été la star du mercato estival en Premier League. Chelsea et Liverpool se sont livrés une bataille de tous les instants pour s’attacher les services de l’international équatorien, lequel s’est finalement engagé en faveur de Chelsea pour plus de 115 millions d’euros. En toute logique, l’ancien milieu de terrain de Brighton était très attendu dès son premier match avec les Blues, dimanche après-midi sur la pelouse de West Ham. Remplaçant au coup d’envoi, Caicedo a été lancé par Mauricio Pochettino après l’heure de jeu alors que les Blues évoluaient en supériorité numérique.

Moises Caicedo is a Blue! 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2023

Son entrée en jeu n’a malheureusement pas été très convaincante et l’Equatorien a même concédé un penalty évitable en fin de match, lequel a été transformé par Lucas Paqueta. Consultant vedette de Sky Sports, Jamie Carragher, qui ne digère sans doute pas le choix de Caicedo de préférer Chelsea à Liverpool, s’est lâché en taillant comme il se doit l’ancien joueur de Brighton. « C'est un cauchemar pour ses débuts, c'est un petit paresseux. Il entre et dès sa troisième touche de balle, il tire. Il n'est pas connu pour sa qualité de frappe. Et je ne suis pas sûr qu'il ait été acheté pour ça » a lâché l’ancien capitaine de Liverpool, sans pitié et ne montrant aucune patience à l’égard d’un joueur qui vient de débarquer dans son nouveau club et qui aura logiquement besoin d’un temps d’adaptation avant de montrer son réel niveau à Chelsea.