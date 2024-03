Messi ou Cristiano Ronaldo, la question est vite répondue pour Haaland

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont imposé une véritable dictature sur le football européen pendant près de 15 ans. Forcément, la nouvelle génération a été influencée par les deux monstres sacrés. Tout comme Erling Haaland qui a dévoilé sa préférence.

Buteur lors de la dernière journée de la Premier League, à l'occasion du derby de Manchester, Erling Haaland a porté son total à 18 unités en championnat. Le joueur de 23 ans fonce vers un deuxième titre consécutif de meilleur buteur de la Premier League. Sa capacité à systématiquement se mettre en évidence dans la surface de réparation a été comparée à Cristiano Ronaldo. Le Norvégien a d'ailleurs souvent confié que le quintuple ballon d'or était l'un de ses modèles. Pourtant, en conférence de presse, l'attaquant de Manchester City s'est exprimé sur l'éternel débat de qui est le plus grand entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo et le natif de Leeds penche plus vers la Pulga.

Haaland est clair, Leo Messi est le plus grand de l'histoire

Manchester is BLUE 💙💙💙 pic.twitter.com/aJu8tlRCyh — Erling Haaland (@ErlingHaaland) March 3, 2024

« Lionel Messi est le meilleur qui ait jamais joué au football. Peut-être qu'il doit prendre sa retraite pour que quelqu'un d'autre soit considéré comme le meilleur » a assuré l'ancien buteur du Borussia Dortmund qui donne sa voix à Lionel Messi. L'Argentin a pourtant privé Haaland de son premier Ballon d'Or, grâce à sa victoire lors de la Coupe du monde au Qatar. S'il ne va pas participer à l'Euro en Allemagne, l'ancien joueur du Red Bull Salzbourg espère probablement rééditer les exploits de la saison dernière avec Manchester City pour cette fois enfin, pouvoir décrocher la plus haute distinction individuelle du football. En attendant, Erling Haaland adoube Lionel Messi et le place indirectement, devant Cristiano Ronaldo. Un commentaire qui devrait faire plaisir aux fans du FC Barcelone, club où Messi a bâti sa légende, puisque la presse espagnole affirme que les Blaugranas rêvent de recruter le cyborg norvégien.