Mercato : Saoulé par Mourinho à MU, Pogba veut partir !

Pas au mieux du côté de Manchester United cette saison, Paul Pogba envisagerait même de quitter son club si Jose Mourinho venait à rester.

Revenu par la grande porte à Manchester United dans le cadre d'un transfert de 105 millions d'euros durant l'été 2016, Paul Pogba pourrait rapidement en ressortir par la petite porte. En froid avec son entraîneur, à cause d'un désaccord sur sa place sur le terrain, vu que Pogba préfère jouer milieu relayeur dans un 4-3-3 alors que Mourinho le place en milieu défensif dans un 4-2-3-1, l'international français est prêt à quitter les Red Devils. Si Mourinho continue de jouer avec ses nerfs, en le mettant encore à l'écart, comme cela a notamment été le cas contre Huddersfield en huitième de finale de la FA Cup le week-end dernier (2-0), le joueur de 24 ans est prêt à faire ses valises.

« Les choses sont au point mort entre eux. Paul a clairement fait savoir qu’il ne voulait pas être là si Mourinho restait », lance même une source venue d’Old Trafford dans The Sun. Autant dire que Pogba pourrait bien agiter le prochain mercato estival, car le Special One est bien parti pour rester vu qu'il a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2020. Et d'après la presse anglaise, son agent Mino Raiola pourrait rapidement entrer en pourparlers avec le Real Madrid, qui rêve d'attirer le Français dans ses filets pour renforcer son entrejeu la saison prochaine. Affaire à suivre...