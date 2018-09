Mercato : Pogba fait la demande qui tue à Manchester United

Dans : Premier League, Mercato, Serie A.

En froid avec José Mourinho à Manchester United, Paul Pogba aurait demandé un bon de sortie à ses dirigeants en vue du prochain mercato.

« Si vous n'êtes pas heureux, vous ne pouvez pas donner le meilleur. Il y a des choses que je ne peux pas dire, sinon je vais être condamné à une amende... ». En début de saison, Paul Pogba laissait plus ou moins entendre son malheur aux côtés de José Mourinho. Champion du monde avec l'équipe de France, le milieu de 25 ans ne semble pas du tout à l'aise dans son club, auteur d'un mauvais départ en Premier League. Après deux saisons à MU, Pogba aurait donc des envies d'ailleurs. Et selon The Sunday Express, « Pogba a dit à Manchester United qu'il souhaitait quitter Old Trafford pour retourner à la Juventus en janvier ».

Déterminé à faire ses valises lors du prochain mercato, le Tricolore n'a jamais retrouvé son niveau de Turin en Angleterre. Par conséquent, il veut retourner là où il a déjà brillé, en remportant notamment huit trophées, pour retrouver le plaisir du jeu... avec Cristiano Ronaldo, la nouvelle star de la Juve. Mais pour accomplir le désir de PP, la Vieille Dame devra avoir les reins solides, puisque MU demandera bien plus que les 105 millions d'euros déboursés en 2016 pour vendre son milieu de terrain. Surtout que le potentiel successeur de Pogba, Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), est estimé à 150 ME...