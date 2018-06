Mercato : Martial veut partir, Man United pose ses conditions

Dans : Premier League, Mercato.

Comme pressenti ces derniers mois, Anthony Martial (22 ans) a bien l’intention de quitter Manchester United cet été.

Son agent Philippe Lamboley a confirmé sa volonté, en mettant l’accent sur le désaccord avec la direction en vue d’une prolongation, et sur le manque de temps de jeu de l’attaquant français. Dans la mesure où l’ancien Monégasque n’a plus qu’un an de contrat, on peut penser que ses dirigeants ne le retiendront pas. Et pourtant, la presse anglaise donne une autre tendance. Selon les informations de Sky Sports, Martial fait toujours partie des plans du manager José Mourinho qui ne souhaite pas le libérer.

De son côté, le Daily Mirror est moins catégorique et affirme que les Red Devils, qui aimeraient effectivement conserver leur attaquant polyvalent, seraient prêts à le vendre sous certaines conditions. MU voudrait récupérer au moins 57 M€ sur son transfert, et le coach portugais exigerait que cet argent soit immédiatement investi au mercato. En résumé, « The Special One » ne laissera pas Martial affaiblir son effectif.