Mercato : Anthony Martial demande à quitter Manchester United !

Trois ans après avoir rejoint Manchester United en provenance de l'AS Monaco pour 50ME plus 30ME de bonus, Anthony Martial va très certainement quitter les Red Devils lors de ce mercato. Pas vraiment dans les petits papiers de José Mourinho, l'attaquant de 22 ans formé à l'OL veut jouer beaucoup plus souvent et son agent estime que ce n'est plus vraiment possible à Manchester United. A un an de la fin de son contrat, Anthony Martial ne fait plus mystère de ses intentions.

Sur RMC, le représentant de l'attaquant français a été clair et net. « Après avoir bien réfléchi à toutes les possibilités et tous les paramètres, Anthony souhaite quitter Manchester United. Il y a beaucoup de paramètres, pour l'instant c'est prématuré d'en parler. Anthony prendra la parole plus tard pour évoquer tout cela. Manchester United souhaite prolonger Anthony et ne veut pas qu’il parte mais nous ne trouvons pas d’accord depuis plusieurs mois (...) Il est bien évident et il est très important de rappeler qu’il est sous contrat, que Manchester United aura le dernier mot et que nous respecterons la décision du club, il ira au bout de son engagement. Cependant nous n’avons pas la même vision sur le futur d’Anthony. Aujourd’hui, Anthony est déçu car il a démontré pendant trois saisons l’amour qu’il avait pour le club et ses supporters, a expliqué Philippe Lamboley, qui avoue que l’ancien monégasque ne manque pas d’offres. Anthony a le choix, je ne peux rien dire sur le sujet pour le moment mais vous pensez bien qu’à partir du moment où un joueur comme Anthony se trouve sur le marché beaucoup de clubs sont intéressés. La seule chose que je peux dire c’est que beaucoup d’entraîneurs apprécient son profil et que plusieurs clubs souhaitent exposer leurs projets à Anthony. »