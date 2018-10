Mercato : Le Real veut Conte, Chelsea explose de joie

Dans : Premier League, Foot Europeen, Liga.

En grande difficulté au Real Madrid malgré la victoire de cette semaine face à Plzen, le Real Madrid pourrait prochainement se séparer de Julen Lopetegui.

Victime du mauvais début de saison de son équipe et surtout de son indigence offensive rare, l’entraineur espagnol aura beaucoup de mal à tenir sous la pression. La preuve, Florentino Perez commence déjà à chercher son successeur, et le nom qui ressort avec insistance des coupures de presse européennes est celui d’Antonio Conte. Remplacé l’été dernier à Chelsea, le manager italien est toutefois dans une situation compliquée.

Comme à son habitude, le club londonien n’a pas viré l’ancien sélectionneur transalpin, mais l’a mis à l’écart en continuant de lui payer son salaire. La raison ? Cela permet d’éviter de dépenser une énorme somme en indemnités de licenciement, et permet également de récupérer même de l’argent si un autre club veut recruter Antonio Conte, toujours sous contrat pour un an. La presse anglaise révèle ainsi que, si le Real Madrid veut faire signer le technicien des Blues, il devra donc dépenser près de 10 ME pour indemniser Chelsea. Bien évidemment, un accord est négociable, mais cela pourrait faire faire une incroyable économie aux Blues, qui s’évitent des indemnités de licenciement coûteuses, et vont même récupérer une certaine somme si jamais le Real Madrid venait à faire le grand saut.