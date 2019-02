Mercato : Laurent Blanc en a marre du chômage, il accélère avec cette signature

Dans : Premier League, Foot Europeen, Mercato.

Voilà bientôt trois ans que Laurent Blanc a été remercié par le Paris Saint-Germain. Le fait d’avoir pris la porte juste après avoir prolongé son contrat le met clairement à l’abri du besoin avec les 22 ME récoltés en indemnités. Il n’empêche, pour un compétiteur comme le Cévenol, l’attente est longue et cela commence à le démanger de se retrouver sur le banc de touche. Ses dernières sorties médiatiques vont en ce sens, et l’ancien défenseur central ne compte pas laisser passer la prochaine offre sérieuse.

La preuve avec cette révélation du Daily Mirror, qui annonce que le « Président » a signé un contrat avec Base Soccer, une agence qui a pignon sur rue dans le football anglais, avec comme but avoué de lui décrocher un contrat de manager dans un club de Premier League. Laurent Blanc était présent mardi soir à Old Trafford pour le choc entre Manchester United et le Paris Saint-Germain aux côtés des deux responsables de cette agence pour les footballeurs et entraineurs professionnels. Une façon claire d’afficher son envie de revenir dans l’arène pour le technicien de 53 ans, ancien joueur de Manchester United et parfois annoncé comme un candidat pour le poste à Chelsea si jamais du mouvement intervenait chez les Blues prochainement.