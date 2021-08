Mercato : Grealish et Kane, c'est la folie à Manchester City !

Dans : Premier League.

Pep Guardiola n'a toujours pas gagné la Ligue des champions avec Manchester City, et pour y parvenir l'entraîneur espagnol a obtenu que les Citizens s'offrent Harry Kane et Jack Grealish.

Le PSG se souvient encore de son mercato 2017 avec, cette année-là, la double signature de Neymar et Kylian Mbappé pour près de 400 millions d’euros. Mais en Angleterre, 2021 pourrait être une année historique pour les supporters de Manchester City. Car le champion en titre semble désormais en bonne voie pour s’offrir les deux stars du football anglais, à savoir Harry Kane et Jack Grealish pour un montant total qui pourrait friser les 300 millions d’euros. Ce dimanche, Sky Sports confirme que les Citizens ont transmis ce week-end une offre de 120 millions d’euros à Aston Villa pour recruter Grealish. Et si jusqu’alors le club de Birmingham refusait de vendre l'international anglais, la situation aurait évolué et un transfert du capitaine historique serait possible dans ce qui serait alors le plus gros transfert de l’histoire de la Premier League, devant celui de Paul Pogba de la Juventus à Manchester United en 2016.

Après avoir réglé le dossier Jack Grealish, Manchester City n’en restera pas là. The Telegraph confirme que Pep Guardiola a également le désir de s’offrir un autre finaliste de l’Euro, Harry Kane. Le joueur de Tottenham serait déterminé à rejoindre Manchester City, et un rendez-vous a été pris dans les prochains jours entre les représentants de l’international anglais et Daniel Levy le patron des Spurs. Harry Kane veut clairement faire savoir à son boss qu’il a décidé qu’à 28 ans il était temps pour lui de quitter son club formateur. Pour réussir cette opération, Manchester City a déjà prévu une enveloppe autour de 150 millions d’euros, l’attaquant de Tottenham ayant encore trois ans de contrat. Le dernier mois du mercato va donc être bouillant du côté de l'Etihad.