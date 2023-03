Mercato : Firmino annonce son départ de Liverpool

Buteur de Liverpool depuis 8 ans, Roberto Firmino a fait savoir à Jurgen Klopp qu’il avait décidé de mettre un terme à son aventure chez les Reds.

L’attaquant brésilien a expliqué à l’entraîneur allemand qu’il ne prolongerait pas son contrat sur les bords de la Mersey, et qu’il allait désormais se trouver un nouveau club. A 31 ans, le joueur révélé du côté d’Hoffenheim aura porté plus de 350 fois le maillot des Reds, et a passé récemment la barre des 100 buts marqués pour Liverpool. Selon Sky Sport Deutschland, la discussion a été cordiale et acceptée à tous les niveaux. Roberto Firmino est donc désormais un avant-centre libre sur le marché des transferts, alors que Liverpool essayait encore à l’automne dernier de prolonger son contrat.

💥 Excl. News #Firmino: He will LEAVE Liverpool after 8 years! It’s decided! The player has informed #Klopp personally & today. It was a good talk. He won’t extend his contract. He will leave the club as a free agent in summer.



