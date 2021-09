Cristiano Ronado agacé par cette question blessante

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Lassé par les mauvais résultats de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo a effectué son grand retour à Manchester United au mercato estival.

L’international portugais s’est engagé pour les deux prochaines saisons en faveur des Red Devils, soit jusqu’en 2023. En toute logique, le retour de Cristiano Ronaldo a suscité un engouement indescriptible chez les supporters de Manchester United, et les maillots floqués au nom de l’ancien buteur du Real Madrid se sont vendus comme des petits pains. Du côté du théâtre des rêves, on a bien l’intention de profiter à 100 % des dernières années de Cristiano Ronaldo à son meilleur niveau. Reste à savoir jusqu’à quand l’attaquant hors normes de 36 ans a l’intention de jouer ? Interrogé à ce sujet par les médias du club, Cristiano Ronaldo ne s’est fixé aucune limite et estime qu’il peut encore jouer au plus haut niveau trois à quatre ans au minimum. Il n'a pas non plus caché son agacement à l'idée de laisser croire ne serait-ce qu'une seconde qu'il pouvait être fini.

CR7 « différent du reste du monde »

« Les gens parlent de l’âge, mais ils devraient savoir que je suis différent. Je suis différent du reste du monde. Je me montre tout le temps, année après année, et cette année sera la même. Je me souviens de mon premier match à Old Trafford. J’étais tellement nerveux. Bien sûr que je le serai samedi, mais je suis plus mature et expérimenté. Je serais prêt ! Je vais mettre la pression à Ole pour démarrer dans le onze. Je suis ici pour gagner encore et toujours. Les gens pensent que je viens en étant fini, bla-bla-bla (rires). Je viens pour montrer que je suis toujours capable de scorer et de donner le meilleur de moi. C'est une chance pour le club et pour moi de franchir un nouveau cap. J'ai encore trois ou quatre ans de haut niveau devant moi » a lancé Cristiano Ronaldo, bien décidé à briller de nouveau à Manchester United. Et pas seulement sur une saison en one-shot.

C'est en effet un Cristiano Ronaldo en grande forme qui arrivera, lui qui a encore marqué avec sa sélection portugaise avant de s'envoler en avance vers Manchester United. Histoire d'être déjà prêt pour le prochain match face à Newcastle, qui aura lieu samedi. CR7 viendra en tout cas compléter une attaque qui aura fière allure, avec donc Cristiano Ronaldo, mais aussi Martial, Cavani, Rashford, Greenwood et Sancho. De quoi remettre les Red Devils sur le chemin du titre, qu'ils n'ont plus gagné depuis 2013. Une éternité pour un club comme Manchester United.