Mercato : Arsenal officialise Gabriel Jesus

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Comme pressenti, Gabriel Jesus a officiellement quitté Manchester City afin de s’engager en faveur d’Arsenal.

Dans un communiqué publié ce lundi matin, Arsenal confirme la signature de Gabriel Jesus en provenance de Manchester City. Le transfert de l’attaquant brésilien s’élève à 52 millions d’euros et permet aux Gunners de frapper un gros coup sur le marché des transferts en Premier League en s’attachant les services de l’un des buteurs les plus prometteurs du championnat anglais. « Gabriel est un joueur que nous admirons depuis longtemps. Il a 25 ans et est un international brésilien établi qui a toujours démontré qu'il est un joueur de très haut niveau. Nous sommes impatients de le voir rejoindre son nouveaux coéquipiers avant la nouvelle saison. Nous souhaitons tous la bienvenue à Gabriel à Arsenal » a lancé Edu, le directeur sportif des Gunners, sur le site officiel d’Arsenal.