Maxwel Cornet met Salah à l’amende, la Premier League à genoux

Dans : Premier League.

Par Baptiste Mulatier

Depuis son arrivée à Burnley cet été en provenance de l’Olympique Lyonnais, Maxwel Cornet a déjà inscrit 4 buts en 5 titularisations. L’international ivoirien est le joueur le plus efficace de Premier League, devant un certain Mohamed Salah.

Maxwel Cornet a mis peu de temps à conquérir le cœur des supporters de Burnley, son nouveau club depuis cet été. Il a en effet été transféré pour 15 ME par l’Olympique Lyonnais. Une aubaine selon certains observateurs ou fans du club de Jean-Michel Aulas. Et pourtant, même l’Angleterre s’incline devant ses performances. Il a déjà fait trembler les filets 4 fois en Premier League en seulement 5 titularisations et six apparitions, car il n’a pu disputer son premier match que mi-septembre avant de louper une rencontre à cause d’une petite blessure aux ischio-jambiers. Il a inscrit son premier but contre Leicester, planté un doublé contre Southampton, et a de nouveau marqué contre Brentford. Ces prestations lui ont valu d’être nominé pour le titre de joueur du mois d’octobre, en compagnie de Mohamed Salah, Youri Tielemans, Ben Chilwell, Phil Foden, Tino Livramento, Aaron Ramsdale et Declan Rice.

Un but toutes les 63 minutes, Cornet plus efficace que Salah !

Le Burnley Express souligne surtout que Mawxel Cornet est le joueur le plus efficace de Premier League. Il marque un but toutes les 0,7 match, soit toutes les 63 minutes. Un ratio impressionnant qui le place devant Mohamed Salah, le meilleur buteur du championnat avec 10 réalisations. L’ancien latéral gauche de l’OL, positionné beaucoup plus haut sur le terrain avec les Clarets, devance également Callum Wilson (Newcastle), Ben Chilwell (Chelsea) et Sadio Mane (Liverpool). A noter qu’au classement des buteurs, Cornet est sixième ex-aequo avec 16 autres joueurs, derrière donc Mohamed Salah, Jamie Vardy (Leicester), Michail Antonio (West Ham, Sadio Mane et Raphinha (Leeds). Sa cote, déjà élevée en Angleterre grâce à ses performances contre Manchester City en Ligue des champions, augmente encore au fil des semaines.