Pestiféré à l’OL, Cornet nouvelle star de Premier League

Dans : OL.

Par Baptiste Mulatier

Maxwel Cornet impressionne tout le monde avec Burnley. Ses coéquipiers, les supporters et même la presse anglaise s’enflamment pour l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais.

La Maxwel-mania s’empare de l’Angleterre. L’international ivoirien jouissait déjà d’une belle cote Outre-Manche grâce à ses performances remarquées contre Manchester City en Ligue des champions avec l’OL ces dernières saisons. Le « bourreau » de Pep Guardiola fait désormais le bonheur de Burnley, qui l’a recruté pour 15 ME l’été dernier. Certains observateurs avaient considéré cette vente comme presque inespérée. Maxwel Cornet, quasi systématiquement utilisé au poste de latéral gauche depuis le passage de Rudi Garcia à Lyon, est utilisé plus haut sur le terrain chez les Clarets. Et désormais épargné par les pépins physiques, il fait des dégâts. Il a déjà inscrit quatre buts en sept apparitions et seulement cinq titularisations, dont le dernier en date le week-end dernier contre Brentford. Les supporters chantent déjà à sa gloire au Turf Moor.

« Il peut transformer un match, inspirer une équipe, soulever une foule »

Ses coéquipiers sont aussi sous le charme, à l’image de Chris Wood. « Il est vif, il est frais, il a l'exubérance dont nous avions probablement besoin dans ce club et il s’est très vite adapté. C'est un joueur fantastique, vif à l'entraînement, qui le montre sur le terrain, qui marque des buts, qui est excellent pour l'équipe et finalement c'est un très bon garçon, c'est pourquoi il s'intègre si bien dans le groupe », s’est réjoui l’attaquant samedi après la victoire. La presse anglaise est tout autant dithyrambique. LancsLive lui consacre un long papier et utilise des mots forts. « Cornet donne la conviction parmi tous qu'il peut transformer un match, inspirer une équipe, soulever une foule et finalement jouer un rôle majeur pour mettre Burnley en sécurité », écrit le journaliste Alex James. A seulement 25 ans, Maxwel Cornet fait des débuts rêvés dans le meilleur championnat du monde.