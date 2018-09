Manchester United : Mourinho met ses dirigeants au défi de le virer

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Dans la tourmente après un début de saison délicat et des critiques envers ses dirigeants au sujet du manque de recrues estivales, José Mourinho pourrait prendre la porte si jamais MU ne parvenait pas à s’améliorer rapidement.

Le jeu frileux, associé aux résultats mitigés et aux relations tendues avec certaines stars, a fini par lasser certains supporters, et peut-être même les dirigeants eux-mêmes. Mais l’entraineur portugais a du mal à s’imaginer prendre la porte pour la simple et bonne raison qu’il possède un contrat en béton armé. Il faut dire que le « Special One » émarge à 16 ME par saison à Old Trafford, avec un bail l’emmenant jusqu’en juin 2020. Autant dire que son limogeage serait particulièrement coûteux, et le bougre en a bien conscience.

« Ils disent que je suis en danger, mais je ne pense pas. S’ils me virent, est-ce que vous avez la moindre idée de ce qu’ils devraient me verser ? Ah ah », a ainsi réagi José Mourinho dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. L’ancien coach de Chelsea est visiblement sûr de son coup, et cela tombe bien, même s’il se murmure à Manchester que les économies réalisées par les dirigeants pendant le mercato, pourraient aussi servir à se payer la tête de José Mourinho s’il continue de défier la direction de manière aussi frontale.