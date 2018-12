Manchester United : Le remplaçant de Mourinho déjà connu

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Coup de tonnerre ce mardi avec le départ de José Mourinho, viré par Manchester United après une nouvelle défaite déconcertante face à Liverpool le week-end dernier. Les dirigeants vont devoir digérer financièrement ce choix fort, mais aussi s’occuper du sportif qui va rapidement prendre le pas.

Et selon Sky Sports, les Red Devils vont annoncer dans les prochaines heures la nomination de Michael Carrick au poste d’entraineur jusqu’à la fin de la saison. Le joueur qui a disputé près de 500 matchs sous le maillot de MU aura la charge de l’équipe pendant les six prochains mois, ce qui laissera du temps au Board du club anglais de se pencher sur le recrutement d’un ténor si jamais Carrick ne parvenait pas à redresser la barre. A la fin de sa carrière la saison dernière, l'international anglais avait été prié par José Mourinho himself d'être l'un de ses adjoints...