Ang ‍: Trois Espagnols braquent la Premier League

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Depuis une décennie, les entraîneurs espagnols ont la cote en Angleterre. Cela se ressent dans la philosophie de jeu globale du championnat anglais mais aussi et surtout sur le plan financier.

Fini le temps où les entraîneurs français commandaient en Premier League. Il y a un peu plus de 20 ans, Sir Alex Ferguson devait lutter avec Arsène Wenger (Arsenal) et Gérard Houllier (Liverpool) pour le titre de champion. Le manager de Manchester United leur lâchait quelques trophées dans la bagarre mais il permettait quand même aux coachs britanniques d'exister. Tout ceci relève désormais d’un passé lointain tant Français et Britanniques ont été supplantés par leurs homologues espagnols. Cette saison, 5 Ibériques occupent un banc anglais contre à peine 6 Britanniques. Si Andoni Iraola est à Bournemouth, les autres espagnols guident plutôt des concurrents au titre ou à l'Europe.

Les coachs espagnols font sauter la banque

Pep Guardiola dirige Manchester City, Mikel Arteta entraîne Arsenal, Unai Emery s'occupe d'Aston Villa et Julen Lopetegui est en charge de West Ham. Cela a une influence sur le plan sportif avec un jeu à l'espagnol toujours plus populaire outre-Manche et un titre de champion encore promis à un manager du pays. 6 des 7 derniers championnats ont été gagnés par un manager espagnol. Mais, cette mainmise ibérique a aussi des répercussions financières.

Premier League action is this 🤏 close to a return! pic.twitter.com/wFYFsKTBcZ — Premier League (@premierleague) September 13, 2024

The Sun a listé les 20 managers de Premier League selon leur salaire. Le podium est 100% espagnol. Pep Guardiola domine logiquement et largement le classement. Le coach de Manchester City touche plus de 23 millions d'euros annuellement. Il devance son ancien adjoint chez les Citizens Mikel Arteta, lequel gagne 11,8 millions d'euros par an. Ces deux hommes dirigent les deux premières formations du dernier championnat mais surtout deux clubs riches. Il est plus étonnant de voir Unai Emery arriver en troisième position. Le manager d'Aston Villa gagne 9,4 millions d'euros annuels. Une belle somme, somme toute méritée après avoir qualifié le club de Birmingham pour sa première Ligue des champions en plus de 40 ans.