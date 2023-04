Manchester City sort l'arme Greta Haaland face au Bayern

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Erling Haaland sera très attendu ce mardi soir face au Bayern Munich. Le Norvégien marche sur l'eau avec Manchester City, et même sa nouvelle coupe de cheveux fait sensation.

Erling Haaland, blessé pendant la trêve internationale, n’a absolument pas baissé de rythme pour son retour à Manchester City. L’attaquant norvégien empile les buts comme personne et se dirige vers une saison qui le verra inévitablement battre d’incroyables records. Sa puissance, son dernier geste, son sens du placement et sa frappe de balle sans compter son jeu de tête font de lui le finisseur parfait. Difficile de trouver un défaut au cyborg scandinave arrivé cet été en provenance du Borussia Dortmund, et qui marche littéralement sur la Premier League et la Ligue des Champions pour le moment. Cela tombe bien, il sera attendu pour le choc face au Bayern Munich ce mardi soir.

Un style viking, ou un style Thunberg ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Erling Braut Haaland (@erling.haaland)

Un rendez-vous que Haaland a décidé de fêter en présentant une nouvelle coupe de cheveux avec des tresses qui a beaucoup amusé les réseaux sociaux et la presse anglaise. Avec ses tresses des deux côtés, Haaland a voulu se donner un style très « viking » pour la dernière ligne droite de la saison, mais le rendu a surtout fait pouffer de rire ceux qui se sont attardés sur son style capillaire. Assez cruellement, la nouvelle coupe d’Haaland a été comparé à celle de l’activiste écologiste suédoise Greta Thunberg quand elle s’est faite connaitre par ses actions et ses discours engagés contre l’inaction face au changement climatique.

La presse anglaise s’est régalée des remarques sur la nouvelle coupe du Norvégien, avec quelques facéties bien britanniques. « Greta a bien grandi désormais », « Attention à la fin de saison de Greta Haaland », se sont amusés les suiveurs de l’attaquant de Manchester City, qui savent bien que l’ancien de Dortmund va tout de même faire souffrir la défense du Bayern Munich, et les autres, malgré son changement de coupe de cheveux qui porte visiblement à faire sourire. Avec 25 buts en 20 matchs disputés dans sa carrière en Ligue des Champions, le Norvégien est en tout cas habitué à être celui qui rigole dans les grands matchs européens.