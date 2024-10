Man Utd paie 10ME pour faire venir Ruben Amorim (officiel)

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué financier, le Sporting a confirmé que Manchester United acceptait de payer les 10 millions d'euros de la clause libératoire de Ruben Amorim afin que ce dernier succède à Erik ten Hag.

24 heures après avoir limogé Erik ten Hag, les dirigeants de Manchester United sont passés à l'action. En effet, le Sporting annonce, ce mardi après-midi, dans un communiqué avoir reçu du club anglais une offre pour payer la clause libératoire de Ruben Amorim afin que l'entraîneur du club portugais rejoigne immédiatement Old Trafford. « 1. Manchester United FC a manifesté son intérêt pour la signature de l’entraîneur Rúben Amorim, et le Conseil d’administration de Sporting s’est référé aux conditions du contrat de travail en vigueur entre la société et l’entraîneur, en particulier à la clause de résiliation respective et à la valeur de 10 millions d'euros. 2. Manchester United FC a manifesté son intérêt à payer au Sporting la valeur de la clause susmentionnée », indique le Sporting. Autrement dit, Manchester United ayant accepté de verser 10 millions d'euros au club portugais, plus rien n'empêche Ruben Amorim de s'installer aux commandes des Red Devils.