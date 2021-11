Man Utd : Cristiano Ronaldo prêt à claquer la porte ?

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Neuvième de Premier League, Manchester United se situe loin des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Les Red Devils sont menacés de manquer la C1 l’an prochain. Inconcevable pour Cristiano Ronaldo qui ne compte pas louper une compétition si chère à ses yeux.

Ce vendredi, le tirage au sort des barrages pour la Coupe du monde 2022 a offert un potentiel Portugal-Italie. Une affiche séduisante qui a entrouvert la possibilité de voir Cristiano Ronaldo manquer à l’appel au Qatar. Un séisme pour l’une des deux grands stars du football mondial avec Lionel Messi. Mais, en plus du Mondial, il n’est pas assuré de voir Ronaldo non plus lors de la prochaine Ligue des Champions. Plombés par un début de saison difficile, le Portugais et Manchester United pointent à une décevante neuvième place bien loin des quatre premières places qualificatives pour la plus grande des compétitions européennes.

Départ probable de CR7 en cas de non-qualification

Une situation totalement impossible dans l’esprit du joueur portugais, meilleur buteur de la compétition avec 141 buts dont le dernier mardi à Villarreal. C’est en tout cas l’avis de Paul Merson. L’ancien milieu d’Arsenal et actuel consultant pour Sky Sports l’a indiqué dans le Daily Star. L’absence de C1 raccourcirait à un an la durée du come-back de celui qui a remporté la compétition en 2008 avec les Red Devils. « Manchester United qui prend un manager par intérim c’est un gâchis - et Cristiano Ronaldo pourrait décider de s'en aller cet été. Il ne traînera pas s'ils ne terminent pas parmi les quatre premiers car il voudra mettre fin à sa carrière en Ligue des champions. Et cela ne semble pas très probable pour le moment, car United est en pagaille et sera probablement battu par Chelsea ce week-end. Cela pourrait en fait convenir à toutes les parties s'il part de toute façon, car s'ils nomment Mauricio Pochettino et qu'il veut presser, vous ne faites pas ça avec Ronaldo. », développe t-il à propos du joueur dont le contrat court jusqu’en juin 2023. Si cela se confirme, peu d’alternatives s’offrent au Portugais. Le PSG pourrait sauter dessus pour remplacer Mbappé, réalisant une association rêvée Lionel Messi-Cristiano Ronaldo.