Man Utd : Cristiano Ronaldo, l'atout XXL pour signer Zidane !

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

L'avenir d'Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de Manchester United est toujours aussi flou. La piste qui mène à Zinedine Zidane est privilégiée par les Red Devils.

La trêve internationale aura donné un peu de répit à Ole Gunnar Solskjaer, le manager de Manchester United ayant été lessivé par les deux défaites en Premier League à Old Trafford contre Liverpool et Manchester City. Samedi prochain, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers feront le déplacement à Watford, où Claudio Ranieri a bien du mal à redresser la barre. Même si la situation n’est pas encore critique pour le club mancunien, les 5 points qui le séparent de Liverpool, quatrième, commencent à peser lourd. Dans les coulisses du club, Ole Gunnar Solskjaer semble encore avoir le soutien de plusieurs poids lourds, notamment Sir Alex Ferguson, mais le fusible pourrait rapidement sauter si l’on en croit les médias anglais. Si samedi le Telegraph affirmait que Mauricio Pochettino était prêt à s’installer sur le banc du légendaire club de Premier League, ce dimanche le très sérieux Sunday Times indique que du côté de Carrington on pense surtout à Zinedine Zidane.

CR7 et Varane, les deux atouts de Manchester United pour Zidane

« Manchester United s'efforce de persuader Zinedine Zidane de succéder à Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager du club de Premier League après une série de résultats et de performances désastreux », explique Duncan Castles. Le média anglais précise que l’ancien entraîneur français du Real Madrid n’a pas encore décidé de son avenir, et que même si l’équipe de France est un choix potentiel dans un an, si Didier Deschamps ne prolonge pas son contrat après le Mondial au Qatar, les Red Devils veulent croire qu’ils peuvent convaincre Zizou de signer. Pour cela, les dirigeants anglais pensent que les signatures de Raphaël Varane, et surtout de Cristiano Ronaldo son deux atouts énormes pour faire venir celui qui a gagné trois fois la Ligue des champions sur le banc du Real Madrid.