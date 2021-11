PSG : Pochettino proche de Manchester, l'incroyable révélation

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2023, Mauricio Pochettino aurait déjà trouvé sa future destination annonce le Telegraph. Le coach argentin est en effet annoncé comme proche de Manchester United.

En juin dernier, de nombreuses rumeurs ont circulé sur le désir éventuel de Mauricio Pochettino de quitter son rôle de manager du PSG seulement six mois après avoir rejoint le club de la capitale. A l’époque, c’est Tottenham qui tendait les bras à son ancien coach, et le silence total de l’Argentin avait de quoi surprendre, même s’il avait accepté de prolonger son contrat jusqu’en 2023 quelques semaines avant. La saison a repris, Mauricio Pochettino est toujours sur le banc parisien, malgré les critiques, et Tottenham a trouvé un coach en la personne d’Antonio Conté, nommé il y a dix jours. L’affaire semblait donc réglée, même si le technicien sud-américain a bien du mal à donner du plaisir aux supporters parisiens malgré un effectif royal. Mais ce samedi, le Telegraph cite des sources françaises qui affirment que Pochettino serait prêt à accepter une offre de Manchester United si les Red Devils décident de se séparer d’Ole Gunnar Solskjaer, lequel est lié avec le club anglais jusqu’en 2024.

Pochettino prêt à rejoindre Manchester United

Si le quotidien anglais explique que l’ancien manager de Southampton et des Spurs est disposé à revenir en Premier League pour prendre les commandes de Manchester United, il ne précise pas si l’entraîneur du PSG est prêt à partir immédiatement si Ole Gunnar Solskjaer devait être licencié dès cette saison, ce qui ne serait pas une colossale surprise. De quoi forcément relancer toutes les supputations, le Paris Saint-Germain version Qatar n’ayant jamais eu aucun mal à limoger un entraîneur durant la période des fêtes de fin d’année. Thomas Tuchel, viré juste avant Noël l’an dernier, pouvant en témoigner. Ce qui est certain, c'est que tout cela va remettre de l'huile sur le feu au moment même où le PSG doit encore assurer sa présence en huitièmes de finale de la Ligue des champions.