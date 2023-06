Man Utd bannit à vie un supporter et donne son nom

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Le 3 juin dernier, en marge de la finale de la Cup entre Manchester United et Manchester Ctity, un supporter des Red Devils arborait un maillot se moquant du drame d'Hillsboough où 97 fans de Liverpool ont laissé la vie. La justice et Man Utd ont décidé de frapper fort contre l'individu en question.

Agé de 33 ans, James White avait jugé drôle de venir assister à la dernière finale de la Cup avec un maillot floqué 97 et « Not enough » (Ndlr : Pas assez) au-dessus. Une référence aux 97 supporters des Reds morts lors du drame d'Hillsborough en avril 1989. Identifié à Wembley sur les réseaux sociaux, ce fan mancunien a été interpellé et ce lundi, il passait devant un tribunal. Après avoir plaidé coupable, le supporter en question a été condamné à quatre ans d'interdiction d'assister à un match de football en Angleterre, ainsi qu'à un peu plus de 1500 euros d'amende. Dans la foulée de cette condamnation, Manchester United a communiqué le nom de ce supporter et a précisé qu'il était désormais banni indéfiniment lors des matchs à Old Trafford, ainsi que de toutes les activités liées au club. Une décision saluée par le club de Liverpool.