Man United se jette sur Harry Kane

Manchester United manque d'un avant-centre. Les Mancuniens ont du rapatrier Wout Weghorst en prêt pour la deuxième partie de saison mais ils visent bien mieux pour la saison prochaine. Et quoi de mieux que le meilleur attaquant du Royaume Harry Kane ?

Le grantatakan, il n'y a pas que l'OM qui le recherche en vain. En Angleterre, Manchester United aurait lui aussi besoin d'un avant-centre efficace dans l'axe. C'est d'autant plus vrai depuis le départ de Cristiano Ronaldo, qui avait certes provoqué un important remue-ménage, mais qui possédait un profil unique dans l'effectif de Ten Hag. Le technicien néerlandais l'a bien compris, lui qui est allé chercher son compatriote Wout Weghorst en prêt à Besiktas pour les six derniers mois. Toutefois, il faudra viser bien mieux à l'avenir pour un club comme les Red Devils. Cela tombe bien puisqu'un nom a été coché par les dirigeants mancuniens, celui de Harry Kane.

Kane est faisable, à près de 100 millions d'euros

Ce serait le transfert rêvé par tout le Royaume et peut-être bien aussi par le joueur en personne. Harry Kane, c'est le buteur le plus prolifique de Premier League depuis une décennie. L'attaquant numéro 1 des Three Lions possède néanmoins un palmarès vierge avec Tottenham. De quoi lui donner envie de viser plus haut, lui qui avait failli aller à Manchester City lors de l'été 2021. Selon le Daily Mail, Manchester United étudie clairement la question d'un transfert pour l'été prochain alors qu'il ne restera qu'un an de contrat à Kane chez les Spurs.

Dans ce dossier, Manchester United a de la concurrence avec le Bayern Munich et le Real Madrid. Il ne faudra pas traîner même si Harry Kane préférerait rester en Angleterre, visant notamment le record de buts marqués par Alan Shearer. Par contre, même avec une seule année de contrat pour Kane, le propriétaire des Spurs Daniel Levy ne fera pas de cadeaux. Le Daily Mail précise qu'il a fixé le prix de son attaquant à 85 millions de livres sterling, soit près de 100 millions d'euros pour les clubs rivaux anglais. Cela fait beaucoup pour un joueur qui aura 30 ans l'été prochain. Mais, Manchester United avait montré ces dernières saisons que l'âge n'entrait pas en compte dans ses dépenses, en témoigne les 70 millions d'euros placés sur le trentenaire Casemiro l'été dernier. Si les deux formations anglaises ne s'entendent pas, il restera d'autres options pour les Mancuniens à savoir Victor Osimhen ou encore Benjamin Sesko de Salzbourg.