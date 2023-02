Man City seul contre tous, Guardiola lance la révolte

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Accusé d’avoir commis de nombreuses infractions financières, Manchester City fait l’objet d’une enquête réclamée par la Premier League. L’instance et ses 19 autres clubs semblent déjà persuadés de la culpabilité des Citizens. Une situation inacceptable pour le manager Pep Guardiola.

Déjà épinglé par le fair-play financier, puis blanchi par le Tribunal arbitral du sport, Manchester City connaît la chanson. Cette fois, c’est la Premier League qui accuse son champion en titre d’avoir commis de nombreuses infractions financières. Une enquête a été demandée à une commission indépendante. Mais en attendant les résultats, l’instance et ses 19 autres clubs semblent déjà persuadés de la culpabilité des Citizens.

Cette situation agace profondément Pep Guardiola, déçu du traitement infligé à Manchester City. « Mon opinion, c’est que nous sommes condamnés avant l’heure, a regretté le manager mancunien. Depuis lundi, c’est comme ce qui s’est passé avec l’UEFA. Le club a prouvé qu’il était complètement innocent, pourquoi devrais-je penser le contraire maintenant, avec juste des accusations, des suggestions ? Il faut comprendre que les 19 équipes de Premier League nous accusent sans possibilité de nous défendre. Vous savez exactement de quel côté je suis. »

« Nous avons la chance de vivre dans une société où tout le monde est innocent jusqu’à preuve du contraire, a rappelé l’Espagnol. Nous n’avons pas eu cette opportunité de nous défendre. Ils disent que nous sommes déjà coupables. Je pense que nous avons de bons avocats mais la Premier League, soutenue par 19 équipes, va aussi prendre de bons avocats. Si nous ne sommes pas innocents, nous accepterons ce que le juge ou la Premier League décide, mais que se passe-t-il si c’est la même chose que l’UEFA et que nous sommes innocents ? Que se passe-t-il pour réparer les dégâts ? »

Guardiola a confiance en ses dirigeants

« Il n’y a pas d’ennemis ou d’amis, il n’y a que des parties intéressées. Les mêmes articles, les mêmes accusations, c’est exactement comme avant, a encore comparé Pep Guardiola. Si on est coupable, on ira dans les divisions inférieures comme avant, on appellera Paul Dickov et Mike Summerbee (d’anciens joueurs de Manchester City, ndlr). Entre la parole des 19 clubs ou la parole des gens du club, désolé mais je vais me fier à leur parole. Je suis totalement convaincu que nous sommes innocents. » Par le passé, le coach des Citizens a prévenu qu’il quitterait le club s’il découvrait que ses dirigeants lui avaient menti sur ces infractions supposées.