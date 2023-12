Man City pillé, Guardiola donne une nouvelle consigne

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Pendant qu’il affrontait Everton (victoire 1-3) mercredi, l’ailier de Manchester City Jack Grealish subissait un cambriolage. Ce phénomène récurrent inquiète le manager mancunien Pep Guardiola qui appelle ses joueurs à davantage de discrétion sur les réseaux sociaux.

La France n’est pas le seul pays où les personnalités sont prises pour cibles. En Angleterre, les joueurs de football ne sont pas non plus épargnés par les cambriolages. L’ailier de Manchester City Jack Grealish a en effet vécu cette mésaventure. Alors qu’il affrontait Everton mercredi soir en Premier League, des malfaiteurs ont profité de son absence pour pénétrer dans son domicile et voler pour plus d’un million d’euros de bijoux malgré la présence de plusieurs membres de sa famille.

🚨 L’immense manoir de Jack Grealish a été cambriolé pendant le match de Manchester City mercredi.



Le butin est supérieur à un million d’euro.



Malgré un ratissage de la police par hélicoptère, les brigands ont réussi à prendre la fuite.



(@Telegraph) pic.twitter.com/SmYQ33t3BN — BeFootball (@_BeFootball) December 29, 2023

Une scène évidemment traumatisante pour les proches du Mancunien. D’où l’avertissement lancé par le manager Pep Guardiola à tout son vestiaire. « Ils ont un système de sécurité, mais malheureusement, c'est arrivé, a réagi l’Espagnol. C'est arrivé plusieurs fois. Chez les joueurs de Manchester United aussi. Je ne connais pas bien Londres, mais c'est déjà arrivé, et pas seulement au Royaume-Uni. Je sais qu'en Catalogne, où vit ma famille, il se passe beaucoup de choses. Aujourd'hui, il faut être prudent. Ne pas trop en dire sur les réseaux sociaux. Moins ils savent ce que vous faites, mieux c’est. »

Guardiola demande de la prudence

« Les gens attendent de savoir où vous êtes, ce que vous faites. Malheureusement, c'est ce qui s'était passé avec João (Cancelo, cambriolé à Manchester en 2021). Ce qui était très effrayant parce que la famille avait été attaquée, s’est souvenu le coach des Citizens. Les bijoux, l'argent, tout ce que vous voulez, c'est difficile, et la présence de la famille est difficile à gérer. C'est difficile pour Jack, comme ça l'a été pour João auparavant. Il faut faire attention. » Du côté du Paris Saint-Germain, les gardiens Gianluigi Donnarumma et Alexandre Letellier sont également passés par là ces derniers mois.