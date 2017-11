Man City : Mangala impressionne Guardiola, quand il ne joue pas

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Leader de Premier League avec une avance confortable, Manchester City est confronté à la blessure de son défenseur central John Stones, absent pour plusieurs semaines.

L’occasion pour Eliaquim Mangala (26 ans) d’augmenter son faible temps de jeu, lui qui totalise trois petites apparitions pour 79 minutes passées sur les terrains de Premier League. En tout cas, le manager Pep Guardiola compte sur le Français et n’a pas l’intention de le libérer cet hiver. D’autant que le technicien espagnol apprécie l’ancien joueur du FC Porto, surtout pour son état d’esprit irréprochable en tant que remplaçant.

« C'est notre joueur et il restera cet hiver, a annoncé Guardiola. Mangala est un joueur très expérimenté qui a joué à un bon niveau à Porto, à Valence la saison dernière et en équipe de France. Je suis vraiment impressionné par son comportement à l'entraînement. Il ne joue pas régulièrement pour l'instant et il l'a toujours accepté. C'est très important pour un manager, le club et le groupe. Bien sûr, il a des qualités spécifiques. C'est important en Premier League. Donc on l'utilisera quand on aura besoin de lui. » Dans ces conditions, Mangala peut faire une croix sur le Mondial 2018 avec les Bleus.