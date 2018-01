Liverpool : Klopp écarte Philippe Coutinho à Burnley

Entre Philippe Coutinho et Liverpool, le divorce semble proche. Après que Nike ait annoncé par erreur, samedi soir, le transfert de l'attaquant brésilien au FC Barcelone durant ce mercato, les rumeurs de son départ s’amplifient. Une situation qui ne passe pas chez les Reds. Et cela s'est directement traduit par une mise à l'écart du joueur.

En effet, ce lundi, alors qu'il devait affronter Burnley pour le compte de la 22e journée de Premier League à 16 heures, Coutinho est finalement absent du groupe de Jürgen Klopp, comme le signale Liverpool Echo. Si son forfait pourrait aussi s'expliquer par une fatigue physique due à l'enchaînement des matchs, celui-ci ressemble plutôt à un premier avertissement...

#LFC coach arrives at Burnley. No Salah and no Coutinho