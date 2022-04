Lewis Hamilton et Serena Williams, les stars derrière le rachat de Chelsea !

Dans : Premier League.

Par Nicolas Issner

Alors que les offres s'enchaînent pour le rachat de Chelsea, Lewis Hamilton et Serena Williams se sont dis prêts à rejoindre Martin Broughton, à l'origine d'une proposition.

Après les circuits et les courts de tennis, direction Londres et Chelsea pour Lewis Hamilton et Serena Williams ? En effet, le Britannique, septuple champion du monde de Formule 1 et l'Américaine, lauréate de 23 tournois du grand-chelem, se sont unis pour rejoindre une offre de rachat des Blues selon Skysports. Les deux sportifs de haut-niveau, en fin de carrière et respectivement âgés de 37 et 40 ans, ont rejoint le consortium dirigé par Martin Broughton. L'ancien président de Liverpool et de la British Airlines est au coude à coude avec deux autres groupes pour racheter l'ancienne propriété de Roman Abramovitch. A noter que le consortium américain dirigé par la famille Ricketts, et estimé à plus de 40 milliards de dollars, s'est retiré il y a quelques jours alors qu'il était en pole pour le rachat des derniers champions d'Europe. Des manifestations « anti-Ricketts » avaient été organisées par des supporters de Chelsea. Les deux autres prétendants, à côté du trio Broughton-Hamilton-Williams sont Todd Boehly (co-propriétaire des Los Angeles Dodgers en MLB) et Steve Pagliuca (co-propriétaire des Boston Celtics en NBA).

Hamilton-Williams : un investissement de 24M €

Serena Williams and Sir Lewis Hamilton will invest $26M into Sir Martin Broughton’s bid to buy Chelsea, reports @SkyNews pic.twitter.com/lky9iWXrWo — B/R Football (@brfootball) April 21, 2022

Le pilote de l'écurie Mercedes et la tenniswomen américaine devraient chacun apporter une aide financière à la hauteur de 10 millions de livres, soit 12 millions d'euros, dans le projet de Martin Broughton. Cet engagement de la part de Lewis Hamilton est plus qu'étonnant car le pilote de monoplace a déjà clamé son amour à Arsenal, voisin londonien des Blues et club qu'il supporte depuis petit. En cas d'arrivée à la tête des Blues, actuels troisièmes de Premier League, ce ne serait pas la première fois que l'on verrait un champion international impliqué dans un club de football. Pour rappel, Lebron James possède des parts à Liverpool depuis une dizaine d'années.