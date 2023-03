Les Mancuniens supplient le Qatar de racheter Man United

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Dans la deuxième étape du processus de vente, Manchester United accueille les candidats sélectionnés à Old Trafford et dans son centre d’entraînement. Ce vendredi, c’était le tour du Britannique Jim Ratcliffe. Mais le patron d’Ineos et de l’OGC Nice n’a pas les faveurs des supporters mancuniens, favorables à un rachat par les Qataris.

La vente de Manchester United avance lentement mais sûrement. Ce vendredi, Jim Ratcliffe est venu négocier directement avec le pensionnaire de Premier League. Passé devant les caméras et appareils photos, le Britannique en a profité pour visiter Old Trafford et le centre d’entraînement à Carrington. Sans doute un moment agréable pour ce grand fan des Red Devils.

Sir Jim Ratcliffe has just arrived at Old Trafford pic.twitter.com/NJNISSJLHS — محمد الكعبي (@Qatari) March 17, 2023

Le problème, c’est que les supporters mancuniens, lassés par la gestion de la famille Glazer, ne sont pas non plus favorables à l’arrivée de Jim Ratcliffe. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d’internautes critiquent la candidature du patron d’Ineos et de l’OGC Nice. Dans l’idéal, ces supporters aimeraient voir le Qatar aux commandes. Une tendance plutôt surprenante dans la mesure où la possible arrivée du cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani suscite déjà pas mal de critiques en Angleterre.

Des discussions positives le Qatar

Quoi qu’il en soit, les représentants du candidat favori ont eux aussi visité Old Trafford et le centre d’entraînement ce jeudi. Le Daily Mail ajoute que l’entourage du Qatari a négocié avec les dirigeants de Manchester United pendant près de 10 heures, principalement au sujet de l’aspect financier. Le média local évoque des discussions cordiales, approfondies et surtout très positives.

A tel point que le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani serait parti pour transmettre une deuxième offre dans les 10 jours à venir, soit le délai fixé par Raine Group. La banque mandatée pour la vente de Manchester United pourra ensuite choisir le meilleur dossier, ou encore éliminer certains investisseurs. En effet, hormis Jim Ratcliffe et le Qatari, qui souhaite acquérir l’intégralité des parts, deux autres groupes seraient toujours en course pour le rachat du club anglais.