Mercato ‍: Thuram à Arsenal, le transfert choc prend forme

Dans : Premier League.

Par Adrien Guyot

Arsenal a échoué à recruter un numéro 9 de renom cet été, malgré un intérêt pour plusieurs attaquants. Les Gunners ont des vues sur Marcus Thuram, qui brille avec l’Inter Milan depuis plusieurs mois.

Les Gunners seront encore dans la course au titre cette saison, à n’en point douter. Malgré de nombreuses blessures actuellement, Arsenal peut compter sur une ossature solide et un entraîneur en poste depuis plusieurs saisons, en la personne de Mikel Arteta. Arsenal a tenté pendant l’été de recruter un buteur de renom pour faire lever les foules de l’Emirates Stadium, mais aucun des attaquants ciblés n’est venu (Osimhen, Toney, Sesko et Gyökeres). Le club londonien a manifesté son intérêt pour l’international français Marcus Thuram, sous contrat à l’Inter Milan jusqu’en 2028. Le joueur tricolore a démarré la saison en trombe (quatre buts et deux passes décisives en trois journées de Série A) et a tapé dans l'œil des dirigeants d’Arsenal, qui réfléchissent ainsi à passer à l’action dans les prochains mois.

Arsenal surveille Marcus Thuram

🚨 Auteur de 4 buts en 3 matchs de Serie A, Marcus Thuram est élu joueur du mois d’août à l’Inter ! ⚫️🔵 pic.twitter.com/afDv6lSNBi — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 11, 2024

Les prestations décevantes de Gabriel Jesus depuis de nombreux mois ont conduit l’entraîneur espagnol à lui préférer Kai Havertz, qui retrouve la position d’avant-centre qu’il avait occupée majoritairement du côté de Chelsea pendant trois ans. Arteta, qui va d’ailleurs prolonger son contrat jusqu’en 2027, prospecte encore le marché. D’après les informations d’Inter Live, l’entraîneur espagnol est un fan du joueur, et Arsenal se tient prêt à boucler l’opération dans les prochains mois. Pour satisfaire les exigences de l’Inter Milan, les vice-champions d’Angleterre en titre sont prêts à proposer un échange Thuram - Gabriel Jesus à leurs homologues transalpins. En cas d’échec de ce dossier, Arsenal a un plan B, et il se nomme Jonathan David, qui ne prolongera pas au LOSC et qui sera donc libre de s’engager où il le souhaite dès le mois de janvier même si la concurrence promet d’être rude pour le Canadien. Pour retrouver les sommets en Angleterre, le puzzle manquant se trouve sans doute en attaque. Ce sera aux dirigeants de ne pas se tromper pour espérer remporter prochainement la Premier League qui fuit au club depuis 2004.