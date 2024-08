Federico Chiesa à Liverpool, Jadon Sancho arrive à la Juventus

La Juventus ne souhaitant pas le conserver, Federico Chiesa avait des offres notamment celle du Barça, mais ce mercredi l'international italien s'est envolé vers Liverpool où il va s'engager avec les Reds.

C'est la fin du suspense concernant l'avenir de Federico Chiesea, puisque l'attaquant de 26 ans a décidé de répondre favorablement à la proposition de Liverpool. A un an de la fin de son contrat avec la Juventus, Fede avait compris que Thiago Motta ne comptait pas sur lui, et le natif de Gênes a opté pour la proposition venue de Liverpool, alors que le FC Barcelone avait également tenté sa chance dans ce dossier. Ce mercredi midi, Federico Chiesa a confirmé son départ pour les Reds juste avant d'embarquer dans l'avion privée qui l'emmenait vers le club de la Mersey. Selon la Gazzetta dello Sport, la Juventus va toucher 10 à 15 millions d'euros pour le transfert de Federico Chiesea, ce qui devrait permettre au club turinois de passer à l'offensive pour Jadon Sancho, la Vieille Dame ayant fait de l'attaquant de Manchester United sa priorité numéro 1 pour remplacer le joueur italien.

🗣️ Chiesa to @SkySport:



"I'm sad to leave Juventus but happy to join Liverpool. I will forever carry Juventus and the fans in my heart." pic.twitter.com/U8Q3sUFGRv